Geçtiğimiz sezon futbolu bıraktığını açıklayan ve Hollanda 4. Lig ekiplerinden Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yapan Dirk Kuyt, sürpriz bir karar aldı
Fenerbahçe'nin yıldızı Dirk Kuyt geri dönüyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'tan flaş karar! Futbola geri dönüyor. İşte detaylar...
Etiketler: Dirk Kuyt , Fenerbahçe , Quick Boys , Hollanda
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