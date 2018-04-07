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'nin yıldızı geri dönüyor

'nin eski yıldızı 'tan flaş karar! Futbola geri dönüyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon futbolu bıraktığını açıklayan ve 4. Lig ekiplerinden 'ta yardımcı antrenörlük yapan , sürpriz bir karar aldı

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 14:51
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