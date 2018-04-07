por Toto Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde Göztepe'yi 5-1 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcüleri Demba Ba'yı maçtan önce ve karşılaşmanın ardından bağırlarına bastı.

Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba'nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti.