Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazandı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Talisca, 26. dakikada Medel, 64. dakikada Tosic, 86. dakikada Larin ve 87. dakikada Babel kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 71. dakikada Halil attı. Ayrıca mücadelenin 18. dakikasında Göztepe'de Rotman ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Göztepe ise 40 puanda kaldı.