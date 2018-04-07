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  1. Bu Fırtına farklı

'yi farklı mağlup etti

Spor Toto 'in 28. haftasında evinde 'yi konuk etti. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Kartal ikinci yarı bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı

Kartaldan gol yağmuru

Spor Toto 'in 28. haftasında sahasında 'yi ağırladı. Mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazandı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Talisca, 26. dakikada Medel, 64. dakikada Tosic, 86. dakikada Larin ve 87. dakikada Babel kaydetti. Göztepe'nin tek golünü ise 71. dakikada Halil attı. Ayrıca mücadelenin 18. dakikasında Göztepe'de Rotman ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Göztepe ise 40 puanda kaldı.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 18:16
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