Başlama vuruşu Alex’ten

U12 İzmir Cup'ta açılışı Altınordu'nun yol arkadaşı Petrol Ofisi'nin Türkiye'ye getirdiği Alex de Souza yaptı.
İzmir'de açılış törenine Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
Bakan Bak ve Alex gösteri maçında forma giydi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Alex buraya Brezilya'dan çocuklarımız için geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İzmir'de açılış törenine Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.
Bakan Bak ve Alex gösteri maçında forma giydi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Alex buraya Brezilya'dan çocuklarımız için geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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