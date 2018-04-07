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Başlama vuruşu ’ten

U12 ’ın başlama vuruşunu yapan de Souza ile Gençlik ve Spor Bakanı gösteri maçında forma giydi...

Başlama vuruşu Alex’ten
U12 'ta açılışı Altınordu'nun yol arkadaşı Petrol Ofisi'nin Türkiye'ye getirdiği Alex de Souza yaptı.



'de açılış törenine Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.



Bakan Bak ve gösteri maçında forma giydi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Alex buraya Brezilya'dan çocuklarımız için geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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