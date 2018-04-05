Uçan adam
Juventus ağlarını inanılmaz bir röveşata ile sarsan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 10. maçta gol atıp tarihe geçti. Twitter’da Portekizli starla ilgili milyonlarca mesaj gönderildi
JUVELİLER BİLE AYAKTA ALKIŞLADI
Vuruş sırasında yerden tam 2.27 metre yükselerek tüm fizik kurallarını altüst eden Ronaldo, dünyanın en iyi kalecilerinden Buffon'u çaresiz bıraktı. Juventus tribünleri dakikalarca bu golü ayakta alkışladı.
EĞER TAKIM OLSA 10. SIRADAYDI!
Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta da gol atarak tarihe geçen Portekizli yıldız, bu sezon ağları 14. kez havalandırdı. Toplamda 119 gole ulaşan Ronaldo, eğer bir takım olsaydı 10. sırada yer alacaktı.
HERKES BU GOLE HAYRAN KALDI
Ronaldo attığı golle sosyal medyada da gündeme oturdu... Kısa süre içinde yıldız futbolcuyla ilgili milyonlarca tweet atıldı. Birçok ünlü isim de Ronaldo'nun attığı mükemmel gole hayranlığını dile getirdi.
BUFFON'DAN DA ÖVGÜ YAĞDI
Juventus kalecisi Buffon, Ronaldo'yu övdü. Buffon, "Ronaldo'nun ne olduğunu ve Lionel Messi ile birlikte sıradışı bir seviyenin oyuncusu olduğunu bir kez daha gördük" ifadesini kullandı.
BU GEZEGENDEN DEĞİL
Ronaldo' nun Juventus önünde attığı 2 gol dünya basınında gündem oluşturdu. İtalya'nın önemli spor gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Ronaldo'nun maç sonundaki teşekkürünü başlığa çıkardı: "Ronaldo: 'Harika gol ve Juve taraftarlarına teşekkürler'". As gazetesi ise Ronaldo için "Hangi gezegenden geldin" başlığını attı. Marca da Ronaldo'nun şık golü için, "Cristiano'nun olağanüstü golü Juve'yi mahvetti" başlığını kullandı.
Etiketler: Real Madrid , Cristiano Ronaldo , Juventus , şampiyon ligi , rövaşata
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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