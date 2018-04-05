Orman, yeni sponsorla Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısında 28. haftada karşılaşacakları Göztepe'nin golcüsü Demba Ba hakkında konuştu. "Demba Ba'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta görmek isterim" ifadelerini kullanan Orman'ın bu ifadeleri tepkileri üzerine çekti. Bunun nedeni ise Demba Ba'nın formasını giydiği Göztepe'nin bu hafta Beşiktaş'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olması.