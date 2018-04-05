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'de krizi

Başkanı 'ın hafta sonu oynanacak maçı öncesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar 'i karıştırdı.

Orman, yeni sponsorla Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısında 28. haftada karşılaşacakları 'nin golcüsü hakkında konuştu. "Demba Ba'nın sözleşmesi bu sezon bitiyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta görmek isterim" ifadelerini kullanan Orman'ın bu ifadeleri tepkileri üzerine çekti. Bunun nedeni ise Demba Ba'nın formasını giydiği Göztepe'nin bu hafta 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olması.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 17:34
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