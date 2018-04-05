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'tan açıklaması

Kulübü, gündemde büyük bir polemiğe neden olan 'ın maçı öncesi ile ilgili kullandığı ifadeler hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaştan Demba Ba açıklaması

Kulübü, gündemde büyük bir polemiğe neden olan 'ın maçı öncesi ile ilgili kullandığı ifadeler hakkında açıklama yaptı.

Resmi sitede yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı yaratmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz.

Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir.

Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 18:45
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