Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool sahasında sezonun flaş ekibi Manchester City'yi3-0 mağlup etti. Liverpool bu sonuçla yarı final için önemli avantaj elde etti. Maçın 12. dakikasında Salah ile öne geçen Liverpool 20'de Chamberlain ile farkı ikiye çıkardı.
SON SÖZ MANE'DEN 31'de sahneye çıkan Mane maçın sonucunu belirleyen golü attı: 3-0. Eşleşmenin rövanşında 10 Nisan'da M.City, Liverpool'u konuk edecek.
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