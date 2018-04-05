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sahasında M.City'yi ezdi geçti

sezonun flaş ekibi M.City’yi , ve ’in golleriyle devirdi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool sahasında sezonun flaş ekibi Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. bu sonuçla yarı final için önemli avantaj elde etti. Maçın 12. dakikasında ile öne geçen Liverpool 20'de ile farkı ikiye çıkardı.

SON SÖZ MANE'DEN
31'de sahneye çıkan maçın sonucunu belirleyen golü attı: 3-0. Eşleşmenin rövanşında 10 Nisan'da M.City, Liverpool'u konuk edecek.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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