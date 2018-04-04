Yumruklar artık yeşil sahada!

İsmini boks tarihine altın harflerle yazdıran Floyd Mayweather gözünü yeşil sahalara dikti... 2015 yılında aktif spor hayatına son noktayı koyan Mayweather, PremierLig'in köklü kulüplerinden Newcastle United'ı satın almak için kolları sıvadı. İngiliz milyarder Mike Ashley'in sahibi olduğu kulüp bir süredir ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu. Başta Çin olmak üzere uzak doğudan birçok işadamının gözünü diktiği Newcastle United'ı satın almak istediğini söyleyen Mayweather'in kısa sürede görüşmelere başlayacağı öğrenildi. Ada basınına göre 300 milyon sterlin civarında bir rakam konuşuluyor.
PARA BASIYOR! Floyd Mayweather'ın 1 milyar dolara yakın kişisel servetinin olduğu konuşuluyor.
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