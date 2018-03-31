Savaş, mücadele et asla pes etme

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ı mağlup edecek taktiği belirledi. Tecrübeli teknik adam son yapılan antrenmanda, "Savaşacağız, mücadele edeceğiz, pes etmeyeceğiz" diyerek, oyuncularına son düdük çalana kadara kazanmak adına gerekeni yapmalarını söyledi.



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Tecrübeli teknik adam özellikle Burak Yılmaz, Jose Sosa, Onur Kıvrak ve Uğur Demirok gibi tecrübeli oyuncuların bu maçta daha fazla sorumluluk alarak arkadaşlarının direncini artırmasını istedi.