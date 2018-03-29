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En kritik hafta sonu

Genel kurulda Özbek’in ibra oylaması var. Çıkacak sonuç, Mayıs’taki seçime de etki edecek. Cimbom ligde ise Trabzon önünde çok zorlu ve kritik bir üç puan mücadelesi verecek.

En kritik hafta sonu
Galatasaray camiası çok önemli bir hafta sonu maratonuna hazırlanıyor... Sarı- Kırmızılılar cumartesi günü mali genel kurul heyecanını yaşayacak. Aylardır büyük merakla beklenen genel kurulda eski başkan Dursun Özbek'in ibra oylaması yapılacak. Yeniden başkanlığa adaylığını koymayı düşünen Özbek konusunda verilecek karar, Mayıs ayında yapılacak olağanüstü genel kurula de etki edecek.

KULİSLERDE BÜYÜK HAREKETLİLİK VAR
Şu anda kulislerde müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz'i destekleyen üyeler, Özbek'in ibra olmaması için çalışmalar yapıyor. 500'ün üzerinde üye ise "Birlik ve beraberlik için Özbek'i ibra edelim" ana fikrindeki metnin altına imza attı.

SON 7 MAÇTA 2 KEZ KAZANABİLDİ
Cimbom pazar günü ise sahada ter dökecek... Bitime 8 hafta kala Başakşehir'in 1 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, Trabzonspor önünde zorlu bir mücadele verecek. Sarı-Kırmızılılar son 7 maçta sadece 2 kez yenebildiği ezeli rakibini devirmeye çalışacak
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