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  1. Eski futbolcu feci şekilde can verdi

'in son durumu hakkında açıklama!

'in son durumu hakkında açıklama geldi! Slovakya'nın Tayland ile oynadığı maçta dili boğazına kaçan ve ölümden dönen 'nin yıldız defansı Martin Skrtel'in doktoru açıklamalarda bulundu.



Slovakya ı'nın Tayland ile oynadığı maçta yüzüne aldığı top sonrası yere yığılan ve dili boğazına kaçan , herkesi korkutmuştu.

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  • 26 Mart 2018, Pazartesi 17:06
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