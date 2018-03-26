Slovakya Milli Takımı'nın Tayland ile oynadığı maçta yüzüne aldığı top sonrası yere yığılan ve dili boğazına kaçan Martin Skrtel, herkesi korkutmuştu.
Martin Skrtel'in son durumu hakkında açıklama!
Martin Skrtel'in son durumu hakkında açıklama geldi! Slovakya'nın Tayland ile oynadığı maçta dili boğazına kaçan ve ölümden dönen Fenerbahçe'nin yıldız defansı Martin Skrtel'in milli takım doktoru Jan Batalik açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Martin Skrtel , Jan Batalik , Fenerbahçe , milli takım
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