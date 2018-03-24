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Yol Durumu
  1. Fatih Terim, Beşiktaşlı yıldızın peşinde!

: Konuşursam yer yerinden oynar

A , 'ni 1-0 yenerken maçın tek golünü atan , mücadele sonrası basın mensuplarına sitem dolu sözler sarf etti. Ancak Mehmet Topal'ın hedefinde tam olarak kim olduğu anlaşılamadı...

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 12:46
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