İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasında A Milli Takım'ın tek golünü atarak galibiyeti getiren Mehmet Topal karşılaşma sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.
Mehmet Topal: Konuşursam yer yerinden oynar
A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerken maçın tek golünü atan Mehmet Topal, mücadele sonrası basın mensuplarına sitem dolu sözler sarf etti. Ancak Mehmet Topal'ın hedefinde tam olarak kim olduğu anlaşılamadı...
Etiketler: mehmet topal , milli takım , İrlanda Cumhuriyeti
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