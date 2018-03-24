;
Yol Durumu
  1. Terim'in gözdesi Trezeguet

Fatih Terim, Beşiktaşlı yıldızın peşinde!

Galatasaray'da orta sahada Fernando'nun yanına tecrübeli ve çalışkan bir oyuncu almak isteyen Fatih Terim'in aklındaki ismin kim olduğu belirlendi.

UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden Galatasaray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.

  • 24 Mart 2018, Cumartesi 11:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar