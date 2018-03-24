Fatih Terim, Beşiktaşlı yıldızın peşinde!

UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden Galatasaray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.
UEFA'dan gelmesi muhtemel Finansal Fair Play cezası nedeniyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden Galatasaray'da Fatih Terim'in sürpriz planı ortaya çıktı.
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