Talisca’ya hücum

Yeni sezonda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak konusu olan Anderson Talisca bu akşam görücüye çıkacak.
2. YARI OYNAYACAK Gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Tete tarafından Brezilya kadrosuna çağrılan yıldız futbolcu, Rusya önünde ilk kez milli formayı terletecek. 19.00'da başlayacak maçın 2. yarısında görev yapması beklenen Talisca'yı Avrupa'nın dev kulüplerinin mercek altına alacağı öğrenildi.
İNGİLİZLER'İN GÖZDESİ Liverpool, Manchester United, Arsenal veInter gibi kulüplerin temsilcilerinin maçı tribündetakip edeceği belirtiliyor.
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