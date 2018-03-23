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’ya hücum

19.00’daki maçında ilk kez forması giyecek olan Anderson ’yı , M.United, ve Inter gibi önemli kulüpler mercek altına alacak...

Talisca’ya hücum
Yeni sezonda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak konusu olan Anderson Talisca bu akşam görücüye çıkacak.

2. YARI OYNAYACAK
Gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Tete tarafından Brezilya kadrosuna çağrılan yıldız futbolcu, Rusya önünde ilk kez milli formayı terletecek. 19.00'da başlayacak maçın 2. yarısında görev yapması beklenen Talisca'yı Avrupa'nın dev kulüplerinin mercek altına alacağı öğrenildi.

İNGİLİZLER'İN GÖZDESİ
Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Inter gibi kulüplerin temsilcilerinin maçı tribünde takip edeceği belirtiliyor.
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