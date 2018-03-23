Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki skandala dava

Spor Toto Süper Lig'in 25 Şubat 2018 günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçına çok sayıda torpil ve meşaleyi şeffaf davul aksamına özel yapım zula içine gizleyerek soktuğu ve buna yardımcı olduğu ortaya çıkan Fenerbahçe taraftarı 5 şüpheli hakkında geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği, diğer 3 şüphelinin ise olay öncesinde şüphelilerden Oğuz A.'nın stada başkası adına düzenlenmiş passoligle giriş yapmasına yardımcı olduğu kaydedildi.

Spor Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından hazırlanan İddianamede, şüphelilerden Oğuz A. ve Ramazan Tarık S.'nin maçı izlemek için Vodafone Park Stadyumu'na gittiği, İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalar sonucunda, iki şüphelinin 10 adet meşale-torpili davulun içerisine gizleyerek stada soktukları kaydedildi. Bu maddeleri hem kendilerinin kullandıkları, hem de taraftarlara dağıttıkları yönünde tutanak tutulduğu belirtildi.

3 ŞÜPHELİ DESTEK OLDU

Oğuz A. ve Ramazan Tarık S. dışındaki diğer şüpheliler Emre A., Gökhan T. ve Uğur Engin V. alınan savunmalarında maça gitmediklerini ifade etti. Ancak iddianamede, Oğuz A. ve Ramazan Tarık S.'nin bu eylemi birlikte planladıkları, Oğuz A.'nın giriş kartının olmadığı, şüpheli Uğur Engin V. adına düzenlenen passolig kartının Emre A.'ya verildiği, Emre A.'nın da Gökhan T.'ye teslim ettiği, bu şahsın kartı Oğuz A.'ya verdiği ve şüphelinin başkası adına kayıtlı kartla giriş yaptığı belirtildi.

Bu şekilde şüpheliler Emre A., Gökhan T. ve Uğur Engin V.'nin diğer 2 şüpheliye yardımda bulunduğu kaydedildi. Şüpheliler, savcılıkça alınan savunmalarında suçlamaları kabul etmezken Oğuz A. ve Ramazan Tarık S. eylemi kısmen doğruladı. İddianamede, Oğuz A. ve Ramazan Tarık S.'nin seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına yasaklanmış madde sokmak veya spor alanında seyircilere temin etmek, sokulan yasak maddeyi kullanmak kapsamında kaldığı, fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozduğu belirtildi.

Ayrıca iddianamede, diğer şüpheliler Emre A., Gökhan T. ve Uğur Engin V.'nin ise seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına yasaklanmış madde sokmak veya spor alanında seyircilere temin etme eyleminin işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırdıkları kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Tüm şüpheliler hakkında 'Spor alanlarına yasak madde sokulması ve bu suça yardım etmek, sokulan yasak maddenin kullanılması' suçu kapsamında ceza istendi. İddianame, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.