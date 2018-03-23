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Kanarya'dan farklı zafer

’ndeki temsilcimiz Doğuş, Belgrad deplasmanında Kızılyıldız’ı 17 sayı farkla yenerek 28. maçında 20. galibiyetini elde etti. Sarı-Lacivertliler’de 25 sayıyla coştu.

Kanaryadan farklı zafer
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Doğuş, Kızılyıldız'ı deplasmanda 80-63 yenerek 28. maçında 20. galibiyetini elde etti... Kızılyıldız, karşısında 1 kez öne geçebildi. 1-0 öne geçen Sırp ekibi sonrasında 'yı izlemekle yetindi.

BÜYÜK AVANTAJI CEBİNE KOYDU
F.bahçe için bu galibiyet çok önemliydi. Çünkü Sarı-Lacivertliler, Kızılyıldız galibiyetiyle normal sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı başardı. Böylece Fenerbahçe play-off için saha avantajını elde etti.

KESKİN NİŞANCI BOBBY DİXON
Takımın beyni Bobby Dixon, Kızılyıldız deplasmanında sazı eline aldı... Tecrübeli basketbolcu karşılaşmayı 25 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist ile tamamladı. Dixon, dış atışlarda ise 10'da 7 isabet sağladı.

SEZON REKORUNU DA KIRDILAR
Fenerbahçe 40 dakika boyunca toplam 24 dış atış denedi. Sarı Kanarya bu denemelerden 14'ünde başarı sağladı. Sarı-Lacivertliler, Kızılyıldız maçıyla en fazla 3 sayı isabeti bulduğu maçı oynadı.

EFES'İN RAKİBİ OLYMPİAKOS
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , 28. haftada Yunanistan ekibi 'a konuk olacak. Bugün saat 22.00'de start alacak karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak
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