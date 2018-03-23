Kanarya'dan farklı zafer
THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Belgrad deplasmanında Kızılyıldız’ı 17 sayı farkla yenerek 28. maçında 20. galibiyetini elde etti. Sarı-Lacivertliler’de Bobby Dixon 25 sayıyla coştu.
BÜYÜK AVANTAJI CEBİNE KOYDU
F.bahçe için bu galibiyet çok önemliydi. Çünkü Sarı-Lacivertliler, Kızılyıldız galibiyetiyle normal sezonu ilk 4 içinde tamamlamayı başardı. Böylece Fenerbahçe play-off için saha avantajını elde etti.
KESKİN NİŞANCI BOBBY DİXON
Takımın beyni Bobby Dixon, Kızılyıldız deplasmanında sazı eline aldı... Tecrübeli basketbolcu karşılaşmayı 25 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist ile tamamladı. Dixon, dış atışlarda ise 10'da 7 isabet sağladı.
SEZON REKORUNU DA KIRDILAR
Fenerbahçe 40 dakika boyunca toplam 24 dış atış denedi. Sarı Kanarya bu denemelerden 14'ünde başarı sağladı. Sarı-Lacivertliler, Kızılyıldız maçıyla en fazla 3 sayı isabeti bulduğu maçı oynadı.
EFES'İN RAKİBİ OLYMPİAKOS
THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Anadolu Efes, 28. haftada Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Bugün saat 22.00'de start alacak karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanacak
Etiketler: THY Avrupa Ligi , Anadolu Efes , Fenerbahçe , bobby dixon , Sarı Kanarya , Olympiakos
- 23 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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