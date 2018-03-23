12 milyon € masada
İngiliz kulübü West Ham, Sarı-Kırmızılılar’a 12 milyon Euro’lu kteklifte bulundu. Rakamı az bulan yönetim, Rodrigues’in fiyatını 18 milyon Euro olarak belirledi
ACELE EDİLMEYECEK
TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı kulüple ilk resmi temas sağlandı. West Ham kulübünün Garry Rodrigues için 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Devre arasında Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satan Galatasaray yönetiminin teklifi az bulduğu öğrenildi. Genç yıldızın fiyatını 18 milyon Euro olarak belirleyen Sarı-Kırmızılılar sezon sonuna kadar Rodrigues'in fiyatının daha da artacağını düşünüyor.
KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
Özellikle Fatih Terim'in gelişinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan Garry Rodrigues kariyerinin en başarılı performansını gösteriyor. Genç yıldız ligde 6 gole imza attı.
Etiketler: Garry Rodrigues , Fatih Terim , Galatasaray , Premier Lig , Stoke City
- 23 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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