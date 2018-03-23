;
Yol Durumu
  1. Büyük tehlike
  2. Kocaman’a güle güle

12 milyon € masada

İngiliz kulübü West Ham, Sarı-Kırmızılılar’a 12 milyon Euro’lu kteklifte bulundu. Rakamı az bulan yönetim, Rodrigues’in fiyatını 18 milyon Euro olarak belirledi

Galatasaraylı yıldıza dev teklif
Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Garry Rodrigues'in adı bir süredir Premier Lig kulüpleriyle anılıyordu.



ACELE EDİLMEYECEK
TAKVİM'in ulaştığı bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılı kulüple ilk resmi temas sağlandı. West Ham kulübünün Garry Rodrigues için 12 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. Devre arasında Badou Ndiaye'yi 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye satan Galatasaray yönetiminin teklifi az bulduğu öğrenildi. Genç yıldızın fiyatını 18 milyon Euro olarak belirleyen Sarı-Kırmızılılar sezon sonuna kadar Rodrigues'in fiyatının daha da artacağını düşünüyor.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
Özellikle 'in gelişinin ardından müthiş bir çıkış yakalayan kariyerinin en başarılı performansını gösteriyor. Genç yıldız ligde 6 gole imza attı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar