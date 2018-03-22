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transferi icralık oldu

Selçuk İnan transferi icralık oldu

Milli futbolcu 'ın 'a transfer edilmesiyle ilgili menajeri Batur Altıparmak ve kulüp yetkilileri arasında 14 Haziran 2011'de imzalanan 600 bin avro ve yüzde 18 KDV bedelli simsarlık sözleşmesi dava konusu oldu.

Menajer Altıparmak, söz konusu ücretin 3 eşit taksit halinde ödenmesine yönelik mutabakata varılmasına rağmen 15 Ağustos 2017'deki KDV dahil 236 bin avro tutarındaki taksit bedelinin tarafına ödenmediği ve sözleşmeye aykırı hareket edildiğini iddia ederek, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin, söz konusu ücreti yasal faiziyle birlikte ödemesi talebiyle dava açtı.

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  • 22 Mart 2018, Perşembe 14:25
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