Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.
Galatasaray'a İspanyol boğası
Etiketler: Jaime Mata , Galatasaray , transfer
Galatasaray'da yeni sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, forvet hattına düşünülen sürpriz bir isim de ortaya çıktı.
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