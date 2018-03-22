Şampiyonluk havasına girdik

Galatasaray Başkanı MustafaCengiz gündemdeki konularla ilgiliaçıklamalar yaptı. Başkan Cengiz takımınşampiyonluk havasına girdiğinisöyleyerek, "Özellikle Fatih Terimhocam da futbolcular da bu havayagirmiş. Bu atmosferi görüyorum.Önümüzdeki her maçı final havasındagörürsek mutlu sona mutlakaulaşırız" ifadesini kullandı.
190 MİLYON ÖDEDİK Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını ifade eden Cengiz, "En zor dönemde arkadaşlarımtaşın altına elini koydu. 190milyon TL'yi aşkın nakit ödedik" şeklinde konuştu. Dursun Özbek'le kavga niyetinde olmadığını vurgulayan Cengiz, "Konuşmalarımda dostlukla yola çıktım. Bütün G.Saray başkanlarına olduğu gibi ona da saygım var. UEFA'daki savunma konusuna da değinen Cengiz, "En gerçekçi sunumuyaptık. UEFA zaten yok etmekdeğil yaşatmak istiyor. UEFA samimiyet,doğru konuşma ve şeffaflıkistiyor. Bu bizde mevcut" dedi.
HAKEMLER BİZE ÇOK CESUR Hakemlerin Galatasaray'a karşı çok cesur davrandığını ifade eden Cengiz, "Fenerbahçe'ye maçın başında iki kırmızı kart çıkmalıydı. Çıksaydı o söylenen penaltı pozisyonları olmazdı" dedi.
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