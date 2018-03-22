;
Yol Durumu
  1. Josef DeSouza’ya Watford kancası
  2. 7.5 milyon liralık şok

Şampiyonluk havasına girdik

Takımın şampiyonluk havasına girdiğini ifade eden Başkan , “ ve futbolcularda bu atmosferi görüyorum. Mayıs ayındaki kongrede kesin adayım” dedi

Şampiyonluk havasına girdik
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yaptı. Başkan Cengiz takımın şampiyonluk havasına girdiğini söyleyerek, "Özellikle Fatih Terim hocam da futbolcular da bu havaya girmiş. Bu atmosferi görüyorum. Önümüzdeki her maçı final havasında görürsek mutlu sona mutlaka ulaşırız" ifadesini kullandı.

190 MİLYON ÖDEDİK
Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını ifade eden Cengiz, "En zor dönemde arkadaşlarım taşın altına elini koydu. 190 milyon TL'yi aşkın nakit ödedik" şeklinde konuştu. Dursun Özbek'le kavga niyetinde olmadığını vurgulayan Cengiz, "Konuşmalarımda dostlukla yola çıktım. Bütün G.Saray başkanlarına olduğu gibi ona da saygım var. UEFA'daki savunma konusuna da değinen Cengiz, "En gerçekçi sunumu yaptık. UEFA zaten yok etmek değil yaşatmak istiyor. UEFA samimiyet, doğru konuşma ve şeffaflık istiyor. Bu bizde mevcut" dedi.

HAKEMLER BİZE ÇOK CESUR
Hakemlerin Galatasaray'a karşı çok cesur davrandığını ifade eden Cengiz, "Fenerbahçe'ye maçın başında iki kırmızı kart çıkmalıydı. Çıksaydı o söylenen penaltı pozisyonları olmazdı" dedi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar