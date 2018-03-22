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De Souza’ya Watford kancası

Watford’un teklifi sonrası tüm gözler Yönetimi’ne çevrildi. Sarı- Lacivertliler, Brezilyalı yıldız için İngiliz temsilcisinden 16 milyon Euro talep etti...

Josef DeSouza’ya Watford kancası
Sezon sonu yaklaştıkça transfer piyasası da hareketlenmeye başladı... Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı... Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmakta oldukça ısrarcı...

ARADAKİ FARK 4 MİLYON EURO
Watford'un de Souza için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak bu teklifi şimdilik kabul etmeyen Sarı-Lacivertliler'in İngilizler'den 16 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

JAVİ GRACİA ONU ISRARLA İSTİYOR
İngiliz temsilcisinde Teknik Direktör Javi Gracia'nın 'nin maçlarını takip ettiği ve Josef de Souza'yı ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Watford ve F.Bahçe arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR
Çalışkanlığıyla F.Bahçe taraftarının gönlünde taht kuran Josef, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist üretti. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılının Mayıs ayında sona eriyor.
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