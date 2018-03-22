Josef De Souza’ya Watford kancası
Watford’un teklifi sonrası tüm gözler Fenerbahçe Yönetimi’ne çevrildi. Sarı- Lacivertliler, Brezilyalı yıldız Josef için İngiliz temsilcisinden 16 milyon Euro talep etti...
ARADAKİ FARK 4 MİLYON EURO
Watford'un Josef de Souza için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak bu teklifi şimdilik kabul etmeyen Sarı-Lacivertliler'in İngilizler'den 16 milyon Euro talep ettiği bildirildi.
JAVİ GRACİA ONU ISRARLA İSTİYOR
İngiliz temsilcisinde Teknik Direktör Javi Gracia'nın Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ve Josef de Souza'yı ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Watford ve F.Bahçe arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.
SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR
Çalışkanlığıyla F.Bahçe taraftarının gönlünde taht kuran Josef, bu sezon 31 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asist üretti. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılının Mayıs ayında sona eriyor.
Etiketler: Premier Lig , Fenerbahçe , Josef , Javi Gracia
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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