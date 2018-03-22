Efes tepetaklak

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında sahasında Rusya'nın Khimki takımına 85-73 yenildi. Euroleague'de üst üste 6. maçtan da yenilgiyle ayrılan Efes, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
EFES FIRTINA GİBİ BAŞLADI Maça etkili başlayan taraf olan AndoluEfes ilk çeyreği 29-18 önde kapadı.İkinci çeyrekte de üstünlüğü bırakmayantemsilcimiz soyunma odasına 49-42'lik skor avantajı ile girdi. Lacivert-Beyazlılar 3.çeyrekte rakibine karşıkoyamayınca maçta son 10 dakikaya61-61'lik eşitlikle geçildi.
SON ÇEYREKTE YIKILDIK Son çeyrekte çok kötü bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes parkeden 12 sayı farkla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Efes adına 19 sayı atan Bryant Dunston oldu.
BİZE YAKIŞMAYANBİR OYUN OYNADIK Anadolu EfesBaşantrenörü Ergin Ataman, Khimki mağlubiyetinin ardından, "İlk yarıda istediklerimizi gerçekleştirdik ancak özellikle son çeyrekte çok fazla hata yaptık ve mağlup olduk. Kontrolümüzdeki maçı kaybettik. Anadolu- Efes'e yakışmaşan bir oyun oynadık. Üzgünüz" diye konuştu.
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