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Efes tepetaklak

Sahasında Rusya’nın Khimki takımına mağlup olan , Euroleague’de üst üste 6. yenilgisini aldı

Efes tepetaklak
Anadolu Efes, Euroleague'in 27. haftasında sahasında Rusya'nın Khimki takımına 85-73 yenildi. Euroleague'de üst üste 6. maçtan da yenilgiyle ayrılan Efes, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

EFES FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Maça etkili başlayan taraf olan Andolu Efes ilk çeyreği 29-18 önde kapadı. İkinci çeyrekte de üstünlüğü bırakmayan temsilcimiz soyunma odasına 49- 42'lik skor avantajı ile girdi. Lacivert- Beyazlılar 3.çeyrekte rakibine karşı koyamayınca maçta son 10 dakikaya 61-61'lik eşitlikle geçildi.

SON ÇEYREKTE YIKILDIK
Son çeyrekte çok kötü bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes parkeden 12 sayı farkla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise Efes adına 19 sayı atan Bryant Dunston oldu.

BİZE YAKIŞMAYAN BİR OYUN OYNADIK
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Khimki mağlubiyetinin ardından, "İlk yarıda istediklerimizi gerçekleştirdik ancak özellikle son çeyrekte çok fazla hata yaptık ve mağlup olduk. Kontrolümüzdeki maçı kaybettik. Anadolu- Efes'e yakışmaşan bir oyun oynadık. Üzgünüz" diye konuştu.
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