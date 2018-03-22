7.5 milyon liralık şok

Ekonomiksıkıntıları aşmakiçin büyük çabaharcayan Galatasaraybirşok daha yaşadı...Aralık ayında görevineson verilen IgorTudor ve yardımcıları,alacakları ödenmediğigerekçesiyle Sarı-Kırmızılıkulübe 7.5 milyonliralık davaaçtı. Dursun Özbek yönetimininTudor ve ekibine31 Aralık 2017'yekadar maaşını verdiğifakat sezon sonunakadar olan maaşların vetazminatın henüz ödenmediğiöğrenildi. GalatasarayyönetimininTudor'la uzlaşma yolunagitmek istediği belirtiliyor.
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