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7.5 milyon liralık şok

ve yardımcıları, alacakları ödenmediği için kulübüne 7.5 milyonluk dava açtı.

7.5 milyon liralık şok
Ekonomik sıkıntıları aşmak için büyük çaba harcayan Galatasaray bir şok daha yaşadı... Aralık ayında görevine son verilen Igor Tudor ve yardımcıları, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Sarı-Kırmızılı kulübe 7.5 milyon liralık dava açtı. Dursun Özbek yönetiminin Tudor ve ekibine 31 Aralık 2017'ye kadar maaşını verdiği fakat sezon sonuna kadar olan maaşların ve tazminatın henüz ödenmediği öğrenildi. Galatasaray yönetiminin 'la uzlaşma yoluna gitmek istediği belirtiliyor.
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