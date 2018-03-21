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Terim o isme gözünü dikti!

Uzun süredir alt yapıdan oyuncu çıkartamayan 'da bazı genç yeteneklerin önümüzdeki sezona hazırlanmasını istedi.



'da teknik direktör bu sezon alt yapıdan neredeyse hiç verim alamadı. Çünkü Emre Çolak ve Semih Kaya'dan sonra A Takım seviyesinde oyuncu çıkartılamadı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 18:57
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