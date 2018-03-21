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Dev derbilerin tarihleri belli oldu

'nda oynanacak olan yarı final rövanş karşılaşmalarının ve Süper Lig'de 27-31. haftalar arasında oynanacak olan maçların tarihleri belli oldu. - ZTK yarı final maçı 19 Nisan'da, Galatasaray-Beşiktaş Süper Lig 31. hafta karşılaşması ise 29 Nisan'da oynanacak.

Dev derbilerin tarihleri belli oldu

Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

18 Nisan Çarşamba
20.30 I Galatasaray-TM Akhisarspor

19 Nisan Perşembe
20.30 I -

İşte Süper Lig maç programı

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 14:10
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