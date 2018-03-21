Dev derbilerin tarihleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabaka programı şöyle:
18 Nisan Çarşamba
20.30 I Galatasaray-TM Akhisarspor
19 Nisan Perşembe
20.30 I Fenerbahçe-Beşiktaş
İşte Süper Lig maç programı
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