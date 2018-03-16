Türkiye'nin gururu

Beşiktaşkazandığı ülke puanıyla da bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden diğer ekiplere göre Türkiye'ye daha çok puan getirdi. Son 16 turunda Bayern Münih'e iki maçta yenilen Siyah-Beyazlılar grup mücadelesindeki 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde ederken Türkiye'ye de 10 ülke puanı kazandırdı.
BU SEZON 19 PUAN KAZANDIRDI Gruplara kaldığı için 4 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek 5 puan daha aldı. Siyah- Beyazlılar, bu sezon Türkiye adına 19 puan topladı. Beşiktaş 2 sezonda ise Türkiye'ye39 puan kazandırdı.
DEVLER LİGİ'NDE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ Beşiktaş ayrıca bu sezon tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde gurubunu namağlup biteren Kartal, 3 deplasmandan da galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca 14 puanla en çok puan toplayan ekibimiz oldu.
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