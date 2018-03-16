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Türkiye'nin gururu

Türkiye ülke puanı olarak F.Bahçe, G.Saray, , Osmanlı ve Konya ile son 2 sezonda toplam 35 puan elde etti... ise 5 takımın toplam puanını geçti

Türkiyenin gururu
Beşiktaş kazandığı ülke puanıyla da bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden diğer ekiplere göre Türkiye'ye daha çok puan getirdi. Son 16 turunda Bayern Münih'e iki maçta yenilen Siyah-Beyazlılar grup mücadelesindeki 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde ederken Türkiye'ye de 10 ülke puanı kazandırdı.

BU SEZON 19 PUAN KAZANDIRDI
Gruplara kaldığı için 4 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek 5 puan daha aldı. Siyah- Beyazlılar, bu sezon Türkiye adına 19 puan topladı. 2 sezonda ise Türkiye'ye 39 puan kazandırdı.

5 RAKİBİN TOPLAM PUANINI GEÇTİ
Beşiktaş 2 sezonda Türkiye'ye 39 puan getirdi. 11,5, 0,5, 7,5 8, da 7,5 puan kazandırdı. Böylece Beşiktaş 5 rakibinden daha fazla puan elde etti.

DEVLER LİGİ'NDE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Beşiktaş ayrıca bu sezon tarihi bir başarıya imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde gurubunu namağlup biteren Kartal, 3 deplasmandan da galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca 14 puanla en çok puan toplayan ekibimiz oldu.
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