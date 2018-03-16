Galatasaray'ın sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki ''Ozzy'' lakaplı Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.
Galatasaray'da sürpriz transfer
Galatasaray, İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay'ı deneme antrenmanlarına çıkardı.
Etiketler: Galatasaray , İsveç , ouseynou ceesay , transfer
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