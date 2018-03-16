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'da sürpriz

, 'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki 'ı deneme antrenmanlarına çıkardı.

Galatasarayda sürpriz transfer

'ın sürpriz bir yaptığı ortaya çıktı. 'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki ''Ozzy'' lakaplı , Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 08:04
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