Trabzonspor çıkar

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, haftalık basın toplantısında konuştu. Rıza hoca, "Transfer yapılmaması, yasak olması Trabzon'a güç katar. Bir sıkıntı yaratacağına inanmıyorum. Burada genç arkadaşlar var, alt yapıda iyi oyuncular var. İnşallah yasak olmaz ama olursa Trabzonspor altından çok kolay kalkar. Beşiktaş'ta da benzer durum oldu, Fikret Bey'le birlikte yükseldiler. Bu tip şeyler camialar için soluklanmadır" ifadelerini kullandı.
KALAN MAÇLARI YAŞAMALIYIZ Bordo-Mavililer'inteknik patronu Rıza Çalımbay,"Akhisarspor maçında güzel birtakım oyunu vardı, çok güzelpozisyonlar yakalandı... Hiçbirpozisyon şansa değildi, organizeydi.Çok mutluyuz. Aksilikolmazsa aynı şekilde devam edebiliriz.Bütün futbolcu arkadaşlarlakonuştuk, hepsinin kalan 9maçı yaşaması, konsantre olmasıgerekiyor" diye konuştu.
TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ Tecrübeli çalıştırıcı, YeniMalatyaspor maçının kendileriiçin kritik olduğunu belirterek,"Malatyaspor karşılaşmasıda bizim için önemli. Taraftardesteğini aynı şekilde görmekistiyoruz. Bugüne kadar mükemmeldestek verdiler. SüperLig'deki kalan maçlarımızda daaynı desteği göreceğimize inanıyoruz..."ifadelerini kullanaraksözlerini tamamladı.
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