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’un hocası , “İnşallah yasak olmaz. Ama olursa Trabzon bu süreçten güçlenerek çıkar” dedi

Trabzonspor çıkar
Trabzonspor Teknik Direktörü , haftalık basın toplantısında konuştu. Rıza hoca, " yapılmaması, yasak olması Trabzon'a güç katar. Bir sıkıntı yaratacağına inanmıyorum. Burada genç arkadaşlar var, alt yapıda iyi oyuncular var. İnşallah yasak olmaz ama olursa altından çok kolay kalkar. Beşiktaş'ta da benzer durum oldu, Fikret Bey'le birlikte yükseldiler. Bu tip şeyler camialar için soluklanmadır" ifadelerini kullandı.

KALAN MAÇLARI YAŞAMALIYIZ
Bordo-Mavililer'in teknik patronu Rıza Çalımbay, "Akhisarspor maçında güzel bir takım oyunu vardı, çok güzel pozisyonlar yakalandı... Hiçbir pozisyon şansa değildi, organizeydi. Çok mutluyuz. Aksilik olmazsa aynı şekilde devam edebiliriz. Bütün futbolcu arkadaşlarla konuştuk, hepsinin kalan 9 maçı yaşaması, konsantre olması gerekiyor" diye konuştu.

TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ
Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçının kendileri için kritik olduğunu belirterek, "Malatyaspor karşılaşması da bizim için önemli. Taraftar desteğini aynı şekilde görmek istiyoruz. Bugüne kadar mükemmel destek verdiler. Süper Lig'deki kalan maçlarımızda da aynı desteği göreceğimize inanıyoruz..." ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.
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