;
Yol Durumu
  1. Hedefimiz güzel futbol
  2. Deplasman fatihi Trabzon

İşte Güneş farkı

Beşiktaş’ta 3. sezonunu geçiren Güneş; Gomez, Babel, Quaresma, , ve Sosa’ya hayat verdi. Bilic zamanı ilk 11'e giremeyen Cenk de Güneş'le transfer rekoru kırarak Everton'a gitti

İşte Güneş farkı
Şenol Güneş tarihe geçti... Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren tecrübeli hoca takıma 2 şampiyonluk kazandırırken 3. kez mutlu sona varma şansını son 9 maça taşıdı. Güneş'in 3 döneminde takımda oynayan oyuncuların da kaderi değişti. Futbolculara sihirli dokunuşlar yapan Şenol Güneş hepsini parlatmayı başardı.

​GOMEZ'İ MİLLİ TAKIMA SUNDU
Beşiktaş'a transfer olduğunda gözden düşmüş bir yıldız olan Mario Gomez, Alman Milli Takımı'nın yolunu tuttu. Quaresma da eski kimliğine kavuşarak Portekiz Milli Takımı'na çağrılmayı başardı.

ABOUBAKAR'DA EMEĞİ BÜYÜK
Kiralık oynayan Aboubakar'ın bir gol makinesi olmasında büyük emeği olan Güneş, Benfica'da kimsenin yüzüne bile bakmadığı Talisca'yı en iyi şekilde vitrine koydu. da milli takımın yolunu tuttu.

CENK TOSUN'U VİTRİNE ÇIKARDI
Sosa'nın Milan'a gitmesinde de Güneş'in payı büyüktü. Babel ve Oğuzhan da Güneş'le hayat buldu. Bilic dönemi ilk 11'de forma giyemeyen Cenk de Güneş'le transfer rekoru kırarak Everton'a gitti.
Etiketler: , , ,
  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar