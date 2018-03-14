İşte Güneş farkı
Beşiktaş’ta 3. sezonunu geçiren Güneş; Gomez, Babel, Quaresma, Aboubakar, Talisca ve Sosa’ya hayat verdi. Bilic zamanı ilk 11'e giremeyen Cenk de Güneş'le transfer rekoru kırarak Everton'a gitti
GOMEZ'İ MİLLİ TAKIMA SUNDU
Beşiktaş'a transfer olduğunda gözden düşmüş bir yıldız olan Mario Gomez, Alman Milli Takımı'nın yolunu tuttu. Quaresma da eski kimliğine kavuşarak Portekiz Milli Takımı'na çağrılmayı başardı.
ABOUBAKAR'DA EMEĞİ BÜYÜK
Kiralık oynayan Aboubakar'ın bir gol makinesi olmasında büyük emeği olan Güneş, Benfica'da kimsenin yüzüne bile bakmadığı Talisca'yı en iyi şekilde vitrine koydu. Talisca da milli takımın yolunu tuttu.
CENK TOSUN'U VİTRİNE ÇIKARDI
Sosa'nın Milan'a gitmesinde de Güneş'in payı büyüktü. Babel ve Oğuzhan da Güneş'le hayat buldu. Bilic dönemi ilk 11'de forma giyemeyen Cenk de Güneş'le transfer rekoru kırarak Everton'a gitti.
Etiketler: Şenol Güneş , Talisca , Cenk Tosun , Aboubakar
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.