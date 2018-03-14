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'dan flaş açıklaması

Başkanı , Anderson 'nın transferi hakkında açıklama yaptı.

Fikret Ormandan flaş Talisca açıklaması
Başkanı , Anderson ile ilgili konuştu. Orman, "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." dedi.


"TOLGAY İÇİN TEKLİF YOK"
İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var.


"DERBİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"
Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Derbi bizi ilgilendirmiyor. Bu maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 18:23
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