Beşiktaş Başkanı Fikret Orman , Anderson Talisca ile ilgili konuştu. Orman, "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." dedi.İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var.



"DERBİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Derbi bizi ilgilendirmiyor. Bu maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız.