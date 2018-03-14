Dünya Ralli şampiyonası 7 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de.

Türkiye'de otomobil sporlarının esaslarını belirleyen tek resmi yönetici organ olan TOSFED'in uzun uğraşları sonucunda, dünyanın en büyük organizasyonu olan WRC'ye yeniden dahil edilen Türkiye, otomobil sporlarına gönül veren yerli ve yabancı turistleri Muğla'da ağırlayacak. 13 yarıştan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu ayağı olan "Rally Turkey" dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yaparken, etapları izleyen seyircilere ise nefes kesen anlar yaşatacak.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve dünyanın en hızlı pilotlarının ağırlanacağı organizasyon ile ilgili konuşan TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı; "Öncelikle bu değerli ve dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyonunun ülkemize geri dönmesinde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Valimize, Ula ve Marmaris Kaymakamlarımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

"Dünya Ralli Şampiyonası ülke tanıtımı açısından oldukça önemli"

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye otomobil sporlarına yeni bir ivme kazandıracağına ve diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacağına değinen Serkan Yazıcı; "Dünya Ralli Şampiyonası seçmelerinde Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika'yı geride bıraktık. Bu büyük organizasyonla birlikte Türkiye'nin her kulvarda sergilediği prestijli duruşu ve mesajları tüm dünyaya ulaşacak. Ayrıca Dünya Ralli Şampiyonası'na sadece bir spor organizasyonu gözüyle bakmamamız gerekiyor, organizasyon ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

Yaklaşık olarak 50 bin yerli ve yabancı turistin sadece Dünya Ralli Şampiyonası için bölgeye geleceğini öngördüklerini belirten Yazıcı; "Dünya Ralli Şampiyonası'nın 1 sezonki yarışlarını bizzat organizasyona katılarak 5 milyona yakın seyirci takip ediyor. 1 yıl boyunca Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını youtube'dan 25 milyon, 155 televizyon kanalından da 849 milyon kişi seyrediyor. Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.