;
Yol Durumu
  1. Sanal alemde derbi başladı!
  2. Galatasaray'ın borcu açıklandı! İşte o rakam

derbi tahminini açıkladı

'nin efsane futbolcusu Brezilyalı , dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alex, cumartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe- derbisi ile ilgili de tahminlerde bulundu.

İşte 'nın açıklamalarından satır başları:

'GELME AMACIM TATİL VE DERBİ'
"Türkiye'ye bana da iyi geldi. Türkiye'deki arkadaşlarımı da gördüm. Gelme amacım çok özlediğimden ve de G.Saray derbisi var. Anlamı ve önemi var bu derbinin benim için. Uzun süredir planlarımdaydı. Kardeşimle geldim. Hem derbiyi izleyelim hem de gezelim istedik. İmza gününü de yapalım dedik. Yani hepsi birlikte…

Etiketler: , ,
  • 14 Mart 2018, Çarşamba 15:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Nuri Nuri

Beşiktaşlıyım aleks i gerçekten benim gibi her kesim seviyor ailesi ve çocuklarıda çok seviliyor keşke Fener’in altyapısında veya futbol takımının içinde görev yapıp Türkiye’de kalsaydı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.03.2018 21:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar