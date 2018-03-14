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Bayern'den maç esnasında paylaşımı

twitter hesabından maç oynanırken, "Stadyum gürültülü" yazılı desibel görüntüsü paylaşıldı

Bayernden maç esnasında Beşiktaş paylaşımı

'ta oynanan rövanş maçında Alman basını da büyük ilgi gösterdi.

taraftarının statta yarattığı yüksek ses delibelini Leipzig maçında yaşayan Almanlar, 'in Vodafone park'taki rövanşına tedbirli geldi.

Alman basın mensupları, Beşiktaş - Bayern Münih maçına desibel ölçer ile geldi. Beşiktaş taraftarının tezahürat yaptığı sırada ölçüm cihazını kullanan Alman mühabiri 100 desibel değerinde ses olduğunu sosyal medyadan paylaştı.

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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 21:20
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