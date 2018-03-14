Vodafone Park'ta oynanan rövanş maçında Alman basını da büyük ilgi gösterdi.
Beşiktaş taraftarının statta yarattığı yüksek ses delibelini Leipzig maçında yaşayan Almanlar, Bayern Münih'in Vodafone park'taki rövanşına tedbirli geldi.
Alman basın mensupları, Beşiktaş - Bayern Münih maçına desibel ölçer ile geldi. Beşiktaş taraftarının tezahürat yaptığı sırada ölçüm cihazını kullanan Alman mühabiri 100 desibel değerinde ses olduğunu sosyal medyadan paylaştı.
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