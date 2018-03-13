;
Yol Durumu
  1. Avrupa bizim için çok önemli
  2. Sanal alemde derbi başladı!

'dan şok karar

Bir dönem 'ın formasını da giyen futbol efsanesi futbolu bırakma kararı aldı.

Didier Drogbadan şok karar

Fransız basınından Telefoot'a konuşan Fildişi Sahilli yıldız Yaşım artık 40 oldu ve sezon sonu futbolu bırakacağım. Emekliliğimden sonra antrenörlük yapmayı düşünebilirim dedi. Üst düzey futbol oynamaya biraz geç yaşta başladım diye sözlerine devam eden Drogba ancak futbol oynadığım her andan çok fazla haz aldığını belirtti.

Afrikalı yıldız 2012-2013 sezonu ara transfer döneminde 'a katılmış. 1.5 yıl içinde oynadığı 53 karşılaşmada 20 kez rakip ağları sarsarken 13 de asist yapmıştı.

Dider Drogba Chelsea'de oynadığı dönemdeyse 2 kez gol kralı olmuştu.

Etiketler: , ,
  • 13 Mart 2018, Salı 17:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar