Fransız basınından Telefoot'a konuşan Fildişi Sahilli yıldız Yaşım artık 40 oldu ve sezon sonu futbolu bırakacağım. Emekliliğimden sonra antrenörlük yapmayı düşünebilirim dedi. Üst düzey futbol oynamaya biraz geç yaşta başladım diye sözlerine devam eden Drogba ancak futbol oynadığım her andan çok fazla haz aldığını belirtti.

Afrikalı yıldız 2012-2013 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a katılmış. 1.5 yıl içinde oynadığı 53 karşılaşmada 20 kez rakip ağları sarsarken 13 de asist yapmıştı.

Dider Drogba Chelsea'de oynadığı dönemdeyse 2 kez Premier Lig gol kralı olmuştu.