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'e hapis şoku

lı futbolcu 'in hakem 'a yaptığı hareket nedeniyle 2 yıl hapsi istendi.

lı futbolcu hakkında, müsabakasında kendisinde sarı kart gösterdiği için hakem 'a küfür ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

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  • 13 Mart 2018, Salı 16:14
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