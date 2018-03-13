Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında, Medipol Başakşehir müsabakasında kendisinde sarı kart gösterdiği için hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda, 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenlendi.
Caner Erkin'e hapis şoku
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a yaptığı hareket nedeniyle 2 yıl hapsi istendi.
Etiketler: Caner Erkin , Spor Toto Süper Lig , Mete Kalkavan , Medipol Başakşehir , Beşiktaş
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