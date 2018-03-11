Sabah Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında 1-0 kazandığı Gençlerbirliği maçını yorumladı. Dilmen, Başakşehir'in puan kaybettiği hafta Beşiktaş'ın kazanarak şampiyonluk yarışına girdiğini söylerken; Fenerbahçe'nin durumuna da dikkat çekti. İşte Dilmen'in yazısı...
Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'in hareketi için olay yorum
Etiketler: Rıdvan Dilmen , Şenol Güneş , Beşiktaş
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