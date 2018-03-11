İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasındaki Brighton maçında takımının ikinci golünü atarak Everton'ın galibiyetini perçinleyen Cenk Tosun'u övdü..
İngiltere'de gündem Cenk Tosun
Etiketler: Cenk Tosun , İngiltere Premier Lig
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