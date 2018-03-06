Hani verdiğin sözler
Kocaman’ın Neto ve Şener’i yedek bırakması, Soldado ve Ekici’yi geç alması, çift forvete 3-2’den sonra dönmesi yönetimi çıldırttı... Başkan Yıldırım, Kocaman’a “Verilen sözler nerede? Takım mücadele etmiyor. Herkes ayağını denk alacak” dedi...
NETO'NUN KESİLMESİ YANLIŞ
Savunmanın göbeğinde iyi bir uyum yakalayan Neto ile Neustader ikilisinin uyumunu bozup Neto'nun yerine sahaya Skrtel'i sürmesi Aykut Kocaman'ın eleştirildiği konulardan bir tanesi oldu.
NEDEN BU KADAR BEKLEDİN
Soldado ile Mehmet Ekici değişikliklerinin de geç yapılmış olması eleştirilerin adeta tuzu biberi oldu! Bu arada Başkan Aziz Yıldırım'ın da Aykut Kocaman ile bir araya geldiği bildirildi.
YILDIRIM: MÜCADELE NEREDE!
Akhisar maçındaki performansı beğenmeyen Yıldırım, "Verilen sözler nerede. Futbolcular sahada mücadele etmiyor, Bundan sonra herkes kendine dikkat edecek" dedi.
Etiketler: Aykut Kocaman , mehmet ekici , Soldado , Aziz Yıldırım
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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