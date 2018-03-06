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  1. Ustaca!
  2. Kartal’ın yarışa devam maçıydı

Hani verdiğin sözler

Kocaman’ın Neto ve Şener’i yedek bırakması, ve Ekici’yi geç alması, çift forvete 3-2’den sonra dönmesi yönetimi çıldırttı... Başkan Yıldırım, Kocaman’a “Verilen sözler nerede? Takım mücadele etmiyor. Herkes ayağını denk alacak” dedi...

Hani verdiğin sözler
F.Bahçe yönetimi, Akhisar yenilgisinde faturayı teknik direktör Aykut Kocaman'a kesti. Yönetimden Kocaman'a sahaya sürdüğü kadroda hata yaptığını ve oyuncu değişikliklerinde geç kalındığı eleştirisi yapıldı. Kocaman'ın kupa derbisinde iyi performans gösteren Şener'i yedek soyundurmasına dikkat çekildi.

​NETO'NUN KESİLMESİ YANLIŞ
Savunmanın göbeğinde iyi bir uyum yakalayan Neto ile Neustader ikilisinin uyumunu bozup Neto'nun yerine sahaya Skrtel'i sürmesi 'ın eleştirildiği konulardan bir tanesi oldu.

NEDEN BU KADAR BEKLEDİN
Soldado ile Mehmet Ekici değişikliklerinin de geç yapılmış olması eleştirilerin adeta tuzu biberi oldu! Bu arada Başkan Aziz Yıldırım'ın da Aykut Kocaman ile bir araya geldiği bildirildi.

YILDIRIM: MÜCADELE NEREDE!
Akhisar maçındaki performansı beğenmeyen Yıldırım, "Verilen sözler nerede. Futbolcular sahada mücadele etmiyor, Bundan sonra herkes kendine dikkat edecek" dedi.
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