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'de flaş ayrılık! Sezon sonu gidiyor

'un Arjantinli yıldızı , sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bursa.com'un haberine göre, yeşil-beyazlı takımın kaptanı , sezon sonu takımdan ayrılıyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Batalla, "Yaşım ilerledikçe performansım da düşüyor. Burada yıllardır öyle önemli kişilerin tepkiler üzerine vedalarına şahit oldum. Kötü günlerimde artık buralarda olmak istemiyorum. İyi olup daha yüksek seviyede oynama isteğiyle ayrılanlara da şahit oldum. Yönetim bir futbolcunun isteyebileceği her şeyi bana sundu. Ama sezon sonunda ayrılacağım, kararım kesin. Aklımda insanların bana doğrulttukları ıslıklarla ayrılmak istemiyorum" dedi.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 15:53
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