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Teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmesi sonrası takımın başına Fatih Terim'in gelmesiyle ofisi Florya'dan stada taşınan Ergün'ün kulüp ile ilişkisi kesildi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi 17:30
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