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'da flaş ayrılık!

'da 12 yıldır görev yapan ve son olarak direktörlüğü görevinde bulunan ile yollar ayrıldı.

Galatasarayda flaş ayrılık!
Kulübü'nde Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde direktörü görevinde bulunan ile yollar ayrıldı.

Teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmesi sonrası takımın başına 'in gelmesiyle ofisi Florya'dan stada taşınan Ergün'ün kulüp ile ilişkisi kesildi.
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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 17:30
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