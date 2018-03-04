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Rıdvan Dilmen'den Karabükspor-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Sabah Spor yazarı ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Karabükspor karşısında almış olduğu 7-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN: "Maçtaki farklı skor nedeniyle Galatasaray'a bir şey söylemek doğru değil. Frene bassınlar demek de haksızlık çünkü bu bir lig maçı, kupa değil. Galatasaray'ın yediği gol sayısı da çok, o yüzden skora gitme arzusunu anlayabiliyorum. İkili averaj eşit olursa genel averaja gitmek isterler. Duygusallık kupa maçında olur, ligde olmaz. Karabük adına dramatik ama Galatasaray adına keyif verici bir maç geride kaldı."

  • 04 Mart 2018, Pazar 10:35
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