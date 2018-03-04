Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Lig'in bu sezonki 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.
Caner Erkin'e büyük şok
Etiketler: Caner Erkin , Mete Kalkavan , Beşiktaş
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fernandao ceza gelirse sana da gelsin
Bu savcılık makamları, verilmeyen penaltılar, sayılmayan göller, ofsayttan atılan goller yada sarı/kırmızı kartlar için de görevini kötüye kullanan hakemler hakkında suç duyurusunda da bulunacaklar mı? olucaksa sıkıntı yok....
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