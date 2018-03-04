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'e büyük şok

Caner Erkine büyük şok

oyuncusu 'in, Spor Toto Süper Lig'in bu sezonki 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında maçın hakemi 'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 11:17
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kosovali kosovali

fernandao ceza gelirse sana da gelsin

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evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 16:06
cennetinfedaisi cennetinfedaisi

Bu savcılık makamları, verilmeyen penaltılar, sayılmayan göller, ofsayttan atılan goller yada sarı/kırmızı kartlar için de görevini kötüye kullanan hakemler hakkında suç duyurusunda da bulunacaklar mı? olucaksa sıkıntı yok....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 13:08
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