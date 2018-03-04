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'nın tecrübeli kaptanı hayatını kaybetti!

İtalya Serie A ekibi 'nın kaptanı 31 yaşındaki uykusunda hayatını kaybetti.

İtalya'dan trajik bir haber geldi!

Serie A ekibi 'nın kaptanı ve İtalya Milli Takımı yuncusu , otel odasında ölü bulundu.

Udinese maçı için gidilen deplasmanda takımının kaldığı otelde uykusunda hayatını kaybettiği öğrenilen Astori'nin kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Bu üzücü gelişme sonrası İtalya Futbol Federasyonu, önce Udinese ile Fiorentina arasında oynanacak lig maçının, sonra da bugün ve yarın Serie A'da oynanması planlanan tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Öte yandan, Genoa-Cagliari maçı oynandığı sırada Davide Astori'nin vefat haberini alan futbolcular, ikinci yarıya çıkmak istemedikleri için maç tatil edildi. Davide Astori bir dönem Genoa'da da forma giymişti.

Ölümü İtalya'da büyük şok etkisi yaratan 31 yaşındaki Astori'nin Nicole adında 2 yaşında bir kız çocuğu bulunuyordu.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 14:27
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