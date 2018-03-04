İtalya'dan trajik bir haber geldi!

Serie A ekibi Fiorentina'nın kaptanı ve İtalya Milli Takımı yuncusu Davide Astori, otel odasında ölü bulundu.

Udinese maçı için gidilen deplasmanda takımının kaldığı otelde uykusunda hayatını kaybettiği öğrenilen Astori'nin kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor.

Bu üzücü gelişme sonrası İtalya Futbol Federasyonu, önce Udinese ile Fiorentina arasında oynanacak lig maçının, sonra da bugün ve yarın Serie A'da oynanması planlanan tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.



Öte yandan, Genoa-Cagliari maçı oynandığı sırada Davide Astori'nin vefat haberini alan futbolcular, ikinci yarıya çıkmak istemedikleri için maç tatil edildi. Davide Astori bir dönem Genoa'da da forma giymişti.



Ölümü İtalya'da büyük şok etkisi yaratan 31 yaşındaki Astori'nin Nicole adında 2 yaşında bir kız çocuğu bulunuyordu.