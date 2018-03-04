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'ta derbi öncesi sakatlık şoku

'ta maçı öncesi ayak baş parmağında kırık tespit edilen kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaşta derbi öncesi sakatlık şoku

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanına çıkacak olan 'ta şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR'ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Tedavisine başlanan Pepe'nin iyileşme sürecinin bir kaç haftayı bulabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Medel'in yanında Vida veya Tosic'e görev vermesi bekleniyor.

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  • 04 Mart 2018, Pazar 14:44
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