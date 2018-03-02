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Kavga edenleri ayırdım

yöneticisi , “Kavga ettiğim doğru değil. Kavga edenleri ayırmaya çalıştım” ifadelerini kullandı

Çebiden kavga açıklaması
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Nur Çebi, devre arası koridorda kavga ettiği şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Çebi, "Sadece kavga edenleri birbirine mi itersiniz. Elbetteki ayırıp kenara çekmeye çalışırsınız. Olaydaki kimdi bilmiyorum ama onu ayırmaya çalıştım. Kim kavga ettiğimi söylemişse yanlış yapmış" diye konuştu.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#199;arşı Çarşı

Volkan Demirel provakatörlük yapıyor her maç aynı gs bjk ts

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cevapla 02.03.2018 09:28
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