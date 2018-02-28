Trabzon’da Beşiktaş seferberliği

Ligde galibiyet hasretine Alanyaspor önünde son veren Trabzonspor gözünü Beşiktaş'a dikmiş durumda... Bordo-Mavili camia, pazartesi günü Medical ParkStadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi tek yürek oldu. Hedef, bu zorlu maçı da kazanarak üst sıralara biraz daha yaklaşmak.
TARAFTAR SAYISI 30 BİNİ GEÇECEK Taraftarlarbu önemli maça büyükbir ilgi gösteriyor...Kombineler ve güvenlikgüçlerine ayrılanbölümler hariç satışaçıkartılan yaklaşık 33bin biletin yarısındanfazlasının tüketildiğiaçıklandı. Maça 30binin üzerinde taraftarbekleniyor.
ARTIK HAYAL KIRIKLIĞI OLMASIN Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular da galibiyete kilitlenmiş durumda... Rıza Çalımbay dünkü idmanda futbolcularına "Artık taraftarlarımız bizden derbi galibiyeti bekliyor. Onları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmayalım" diye konuştu.
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