Talisca paniği!
Kartal, Talisca için Portekiz kulübüyle görüşmelerini sürdürürken can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Monaco yıldız oyuncu için Benfica ile pazarlık masasına oturdu
BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORLAR
Teknik direktör Jardim'in ısrarlı raporu doğrultusunda Talisca'nın transferini sezon sonuna bırakmadan bitirmek isteyen Monaco, Brezilyalı yıldızın değerinin artacağını düşünerek bu süreci bitirmek istiyor.
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Beşiktaş Yönetimi de kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'yı bonservisiyle kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini öderse bu transferi bitirecek.
BENFICA'YA YENİ BİR TEKLİF
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Talisca'ya Monaco'nun talip olmasından dolayı çok rahatsız olduğu belirlendi. Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişme üzerine Benfica'ya yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı belirlendi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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