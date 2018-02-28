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paniği!

Kartal, için Portekiz kulübüyle görüşmelerini sürdürürken can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Monaco yıldız oyuncu için ile pazarlık masasına oturdu

Talisca paniği!
Beşiktaş Talisca'yı sezon sonunda renklerine katmak için planlar kururken tatsız bir gelişme yaşandı. Monaco Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca için belirlenen 25 milyon euroluk serbest kalma maddesini 20 milyon Euro seviyesine çekmek için start verdi. Bunun için menajer Jorge Mendes'ten yardım istendi.

BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORLAR
Teknik direktör Jardim'in ısrarlı raporu doğrultusunda Talisca'nın transferini sezon sonuna bırakmadan bitirmek isteyen Monaco, Brezilyalı yıldızın değerinin artacağını düşünerek bu süreci bitirmek istiyor.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Beşiktaş Yönetimi de kiralık sözleşmesi sona erecek olan Talisca'yı bonservisiyle kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini öderse bu transferi bitirecek.

BENFICA'YA YENİ BİR TEKLİF
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın 'ya Monaco'nun talip olmasından dolayı çok rahatsız olduğu belirlendi. Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişme üzerine 'ya yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı belirlendi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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