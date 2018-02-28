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26. haftada kıyamet kopacak

F.Bahçe-G.Saray ve Başakşehir- maçlarının oynanacağı 26. hafta çok kritik olacak. Haftaya şu anki farklarla girilir, maçları Fener ve Beşiktaş kazanırsa 4 ekip aynı puana gelecek

26. haftada kıyamet kopacak
Spor Toto Süper Lig son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk mücadelesine şahitlik ediyor... Galatasaray 24. haftaya Medipol Başakşehir'in averajla önünde lider girerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe de bu iki takımın 3 puan gerisinde yer alıyor. Ligde kalan 11 haftada birbirinden önemli maçlar oynanacak, heyecan daha da artacak. Özellikle 26. haftada yapılacak karşılaşmalar şampiyonluk yarışının seyrine direkt olarak etki edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'de kozlarını paylaşacağı 26. haftada ayrıca Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının heyecanı da yaşanacak. Eğer 26. haftaya şu anki puan farkları ile girilir, maçları da Fenerbahçe ve Beşiktaş kazanırsa zirvedeki 4 takımın puanı eşitlenecek. Bu durumda adrenalin ve mücadele katlanacak.

2.'LİK DE ÖNEMLİ
Ligde kalan 11. haftada sadece şampiyonluk değil Şampiyonlar Ligi için de kıyasıya bir mücadele olacak. Sonuç olarak 1 takım sevinecek, kalan 3 takım ise hayal kırıklığı yaşayacak. 2. olacak takım ise Devler Ligi ile avunacak.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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