26. haftada kıyamet kopacak

Spor Toto Süper Ligson yıllarda eşi benzerigörülmemiş bir şampiyonlukmücadelesine şahitlikediyor... Galatasaray 24. haftayaMedipol Başakşehir'inaverajla önünde lider girerken,Beşiktaş ve Fenerbahçe debu iki takımın 3 puan gerisindeyer alıyor. Ligde kalan 11haftada birbirinden önemlimaçlar oynanacak, heyecandaha da artacak. Özellikle 26.haftada yapılacak karşılaşmalarşampiyonluk yarışının seyrinedirekt olarak etki edecek.Fenerbahçe ve Galatasaray'ınKadıköy'de kozlarınıpaylaşacağı 26. haftada ayrıcaMedipol Başakşehir-Beşiktaşmaçının heyecanı dayaşanacak. Eğer 26. haftayaşu anki puan farkları ile girilir,maçları da Fenerbahçe veBeşiktaş kazanırsa zirvedeki4 takımın puanı eşitlenecek.Bu durumda adrenalin vemücadele katlanacak.
2.'LİK DE ÖNEMLİ Ligde kalan 11. haftada sadece şampiyonluk değil ŞampiyonlarLigi için de kıyasıya bir mücadele olacak. Sonuç olarak 1 takım sevinecek, kalan 3 takım ise hayal kırıklığı yaşayacak. 2. olacak takım ise Devler Ligi ile avunacak.
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