Bitirim ikili

11’de Gomis’e servis yapan Rodrigues, 42’de farkı ikiye çıkardı... 38’de Ekong atıldı, Bursa 10 kişi kaldı. 49'da Serdar ilk lig golünü attı. Gomis 73'te Belhanda, 90'da Rodrigues'in asistleriyle şov yaptı...
Aslan evinde tutulmuyor... Deplasmanlarda üst üste puan kayıplarıyla şaşırtan Galatasaray, TT Stadı'nda Bursaspor'u 5-0 yendi ve maç fazlasıyla zirveye çıktı... 11. dakikada Cimbom golü buldu. Rodrigues, Gomis'e yerden pasını attı. Gomis'in sol ayağıyla gelişine yerden şutu köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 38. dakikada Bursaspor 10 kişi kaldı. Topu ayağından kaçıran Ekong bariz gol şansındaki Belhanda'yı düşürünce oyundan atıldı.
1 DAKİKADA 2 ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ 40. dakikada Selçuk'un serbest vuruşunda defansın ters vuruşu direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda Serdar Aziz'in şutu da direkten geri geldi. 42. dakikada Ertuğrul Ersoy'dan topu kapan Rodrigues hızla ceza sahasına girdi. Köşeye yaptığı plase vuruş ağlara gitti: 2-0.
GOMIS'TEN İLK KEZ HAT-TRİCK 49. dakikada Harun büyük bir hata yaptı. Serdar Aziz farkı 3'e çıkardı. 58. dakikada Maicon'un şutunu Harun mükemmel çıkardı. 73. dakikada Belhanda'nın asistinde Gomis farkı 4'e çıkardı: 4-0. 90+2'de Rodrigues yine Gomis'e attırdı, gol perdesi kapandı: 5-0.
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